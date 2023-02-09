Хавбек Марселя: «Вся наша команда готовилась к этому»
Валентен Ронжье – о кубковой победе над «ПСЖ»
Полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции. Напомним, что украинский полузащитник провансальцев Руслан Малиновский стал автором победного гола свой команды, отличившись на 58-й минуте игры.
«Вся команда готовилась к этому. Мы особенно рады возможности выйти в следующий раунд, потому что это наша цель. Знаем, что эту победу наши болельщики давно ждали, мы счастливы разделить этот успех с ними», – признался Ронжье.
Соперник «Марселя» по 1/4 финала турнира определится позднее в жеребьевке.
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