Хавбек Марселя: «Вся наша команда готовилась к этому»

Полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции. Напомним, что украинский полузащитник провансальцев Руслан Малиновский стал автором победного гола свой команды, отличившись на 58-й минуте игры.

«Вся команда готовилась к этому. Мы особенно рады возможности выйти в следующий раунд, потому что это наша цель. Знаем, что эту победу наши болельщики давно ждали, мы счастливы разделить этот успех с ними», – признался Ронжье.

Соперник «Марселя» по 1/4 финала турнира определится позднее в жеребьевке.