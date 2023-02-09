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Франция
09 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:15
976
0

ФОТО. Как Малиновский сражался против ПСЖ и стал автором победного гола

Благодаря голу украинца «Марсель» пробился в 1/4 финала Кубка Франции

09 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:15
976
0
ФОТО. Как Малиновский сражался против ПСЖ и стал автором победного гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол украинского хавбека «Марселя» Руслана Малиновского выбил звездный клуб ПСЖ» из Кубка Франции.

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» нанес поражение парижанам со счетом 2:1.

Решающий удар нанес Руслан Малиновский на 58-й минуте поединка.

Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля

Марсель – ПСЖ – 2:1

Голы: Алексис Санчес, 31 (пен), Руслан Малиновский, 58 – Серхио Рамос, 45+1

ФОТО. Как Малиновский сражался против ПСЖ и стал автором победного гола

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Источник Sport.ua
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