Франция09 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:15
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ФОТО. Как Малиновский сражался против ПСЖ и стал автором победного гола
Благодаря голу украинца «Марсель» пробился в 1/4 финала Кубка Франции
09 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:15
976
0
Гол украинского хавбека «Марселя» Руслана Малиновского выбил звездный клуб ПСЖ» из Кубка Франции.
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» нанес поражение парижанам со счетом 2:1.
Решающий удар нанес Руслан Малиновский на 58-й минуте поединка.
Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля
Марсель – ПСЖ – 2:1
Голы: Алексис Санчес, 31 (пен), Руслан Малиновский, 58 – Серхио Рамос, 45+1
ФОТО. Как Малиновский сражался против ПСЖ и стал автором победного гола
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