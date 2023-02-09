Испания09 февраля 2023, 04:04 | Обновлено 09 февраля 2023, 04:28
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Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Аль-Ахли
Игра украинского вратаря «Реала» оценена в 7,4 балла
09 февраля 2023, 04:04 | Обновлено 09 февраля 2023, 04:28
159
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В полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» разгромил египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:1.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин, пропустивший гол с пенальти, получил высокую оценку 7,4 балла.
Выше в составе «Реала» оценки только у Вальверде (7,8) и Родриго (7,7).
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