Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Аль-Ахли

В полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» разгромил египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:1.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин, пропустивший гол с пенальти, получил высокую оценку 7,4 балла.

Выше в составе «Реала» оценки только у Вальверде (7,8) и Родриго (7,7).