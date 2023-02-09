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  4. Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Аль-Ахли
Испания
09 февраля 2023, 04:04 | Обновлено 09 февраля 2023, 04:28
159
0

Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Аль-Ахли

Игра украинского вратаря «Реала» оценена в 7,4 балла

09 февраля 2023, 04:04 | Обновлено 09 февраля 2023, 04:28
159
0
Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» разгромил египетский «Аль-Ахли» со счетом 4:1.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин, пропустивший гол с пенальти, получил высокую оценку 7,4 балла.

Выше в составе «Реала» оценки только у Вальверде (7,8) и Родриго (7,7).

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Андрей Лунин Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Аль-Ахли Каир
Источник Sport.ua
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