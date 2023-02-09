Франция09 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:31
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Круче Месси и Неймара. Малиновский получил высокую оценку за матч с ПСЖ
Sofascore оценил игру украинского хавбека «Марселя» в 7,5 балла
09 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:31
339
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В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сенсационно выиграл у ПСЖ со счетом 2:1.
Победный гол в поединке забил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Портал Sofascore оценил игру украинца в 7,5 балла – выше, чем игру Лионеля Месси и Неймара.
Малиновский стал лучшим игроком в составе «Марселя». Более высокую оценку получил только вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (7,6).
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