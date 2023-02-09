Круче Месси и Неймара. Малиновский получил высокую оценку за матч с ПСЖ

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сенсационно выиграл у ПСЖ со счетом 2:1.

Победный гол в поединке забил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Портал Sofascore оценил игру украинца в 7,5 балла – выше, чем игру Лионеля Месси и Неймара.

Малиновский стал лучшим игроком в составе «Марселя». Более высокую оценку получил только вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (7,6).