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Франция
09 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:31
339
0

Круче Месси и Неймара. Малиновский получил высокую оценку за матч с ПСЖ

Sofascore оценил игру украинского хавбека «Марселя» в 7,5 балла

09 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:31
339
0
Круче Месси и Неймара. Малиновский получил высокую оценку за матч с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сенсационно выиграл у ПСЖ со счетом 2:1.

Победный гол в поединке забил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Портал Sofascore оценил игру украинца в 7,5 балла – выше, чем игру Лионеля Месси и Неймара.

Малиновский стал лучшим игроком в составе «Марселя». Более высокую оценку получил только вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (7,6).

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Руслан Малиновский Марсель Кубок Франции по футболу ПСЖ Марсель - ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Источник Sport.ua
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