Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»
Франция
09 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 09 февраля 2023, 02:06
220
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»

Наставник ПСЖ – о поражении от «Марселя» в Кубке Франции

09 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 09 февраля 2023, 02:06
220
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Это большое разочарование. Кубок Франции был одной из наших целей. Нас обыграла отличная команда из Марселя. У нас сейчас сложный период.

Мы должны извлечь уроки из этого матча. Нам не хватило моментов во втором тайме. Мы должны были создать больше опасных ситуаций у ворот соперника.

Игроки разочарованы, подавлены. Сейчас не время для горячих разговоров, мы должны продолжать работать, сосредоточиться на себе», - сказал Галтье.

По теме:
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Кристоф Галтье Марсель ПСЖ Кубок Франции по футболу
Источник Beinsports.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо
Футбол | 08 февраля 2023, 23:20 0
Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо
Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо

В румынском клубе решили предоставить форварду возможность самому решать судьбу своей карьеры

Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Футбол | 08 февраля 2023, 23:01 6
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ

Два гола мадридцы забили в компенсированное время

Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Биатлон | 08.02.2023, 18:28
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Футбол | 08.02.2023, 14:19
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Биатлон | 08.02.2023, 17:58
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
07.02.2023, 15:29 6
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
08.02.2023, 17:06 8
Футбол
Назван состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира
Назван состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира
07.02.2023, 16:39 1
Биатлон
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 37
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
07.02.2023, 10:29 9
Олимпийские игры
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 5
Баскетбол
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
07.02.2023, 21:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности