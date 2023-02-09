Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Это большое разочарование. Кубок Франции был одной из наших целей. Нас обыграла отличная команда из Марселя. У нас сейчас сложный период.

Мы должны извлечь уроки из этого матча. Нам не хватило моментов во втором тайме. Мы должны были создать больше опасных ситуаций у ворот соперника.

Игроки разочарованы, подавлены. Сейчас не время для горячих разговоров, мы должны продолжать работать, сосредоточиться на себе», - сказал Галтье.