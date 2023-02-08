Кубок Англии
08.02.2023, FT 2 : 3
Англия08 февраля 2023, 23:51 | Обновлено 08 февраля 2023, 23:52
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Фулхэм в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии одолел Сандерленд
В следующем раунде будет встреча с «Лидсом»
08 февраля 2023, 23:51 | Обновлено 08 февраля 2023, 23:52
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Состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Фулхэм» на выезде переиграл «Сандерленд».
Отметим, что это была переигровка, первая встреча 28 января завершилась вничью 1:1.
В следующем раунде «Фулхэм» сразится с «Лидсом».
Кубок Англии. 4-й раунд (переигровка, первый матч 1:1)
«Сандерленд» – «Фулхэм» – 2:3
Голы: Кларк (77), Беннетте (90) – Уилсон (8), Перейра (59), Курзава (82).
We're through in the @EmiratesFACup! 🏆#SUNFUL pic.twitter.com/VNMfemilK1— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 8, 2023
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