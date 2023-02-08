Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии одолел Сандерленд
Кубок Англии
Сандерленд
08.02.2023, FT 2 : 3
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2023, 23:51 | Обновлено 08 февраля 2023, 23:52
71
0

Фулхэм в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии одолел Сандерленд

В следующем раунде будет встреча с «Лидсом»

08 февраля 2023, 23:51 | Обновлено 08 февраля 2023, 23:52
71
0
Фулхэм в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии одолел Сандерленд
ФК Фулхэм

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Фулхэм» на выезде переиграл «Сандерленд».

Отметим, что это была переигровка, первая встреча 28 января завершилась вничью 1:1.

В следующем раунде «Фулхэм» сразится с «Лидсом».

Кубок Англии. 4-й раунд (переигровка, первый матч 1:1)

«Сандерленд» – «Фулхэм» – 2:3
Голы: Кларк (77), Беннетте (90) – Уилсон (8), Перейра (59), Курзава (82).

По теме:
Бернли и Шеффилд Юнайтед вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча
Грэм ПОТТЕР: «Есть разочарование, потому что мы не выиграли»
Фулхэм Сандерленд Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Футбол | 07 февраля 2023, 22:35 11
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла

«Краковия» уступила «Короне» со счетом 1:2

Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
Футбол | 07 февраля 2023, 23:12 2
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще

В другом полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «Аль-Ахли»

Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Футбол | 08.02.2023, 18:27
Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Биатлон | 08.02.2023, 17:58
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти
Футбол | 08.02.2023, 21:45
Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти
Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
07.02.2023, 15:57 1
Футбол
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
07.02.2023, 18:15 21
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
07.02.2023, 10:29 8
Олимпийские игры
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 11:40 5
Биатлон
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
07.02.2023, 19:11 4
Футбол
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности