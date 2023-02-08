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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!»
Англия
08 февраля 2023, 23:25 |
412
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!»

Украинский легионер «Арсенала» отреагировал на награду лучшему игроку месяца

08 февраля 2023, 23:25 |
412
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко отреагировал на то, что был признан лучшим игроком клуба в январе.

«Привет, ребята! Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком месяца и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!», – сказал Зинченко в обращении в инстаграме.

Отметим, что лучшим Александра выбрали именно болельщики «канониров».

В январе Зинченко провел 5 матчей за «Арсенал»: 3 – в АПЛ и 2 – в Кубке Англии. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Instagram
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