Александр ЗИНЧЕНКО: «Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!»
Украинский легионер «Арсенала» отреагировал на награду лучшему игроку месяца
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко отреагировал на то, что был признан лучшим игроком клуба в январе.
«Привет, ребята! Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком месяца и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!», – сказал Зинченко в обращении в инстаграме.
Отметим, что лучшим Александра выбрали именно болельщики «канониров».
В январе Зинченко провел 5 матчей за «Арсенал»: 3 – в АПЛ и 2 – в Кубке Англии. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
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