Александр ЗИНЧЕНКО: «Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!»

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко отреагировал на то, что был признан лучшим игроком клуба в январе.

«Привет, ребята! Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком месяца и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, канониры!», – сказал Зинченко в обращении в инстаграме.

Отметим, что лучшим Александра выбрали именно болельщики «канониров».

В январе Зинченко провел 5 матчей за «Арсенал»: 3 – в АПЛ и 2 – в Кубке Англии. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.