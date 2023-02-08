СВИТОЛИНА: «Не видим единой позиции от ФТУ и НОК, что делать теннисистам»

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как в первое время после начала полномасштабного вторжения россии украинские теннисисты пытались добиться отстранения игроков из рф и рб.

«В первые дни полномасштабного вторжения было очень сложно понять, что нужно делать, как действовать. Конечно в тот момент, мы ждали, что будет какая-то коммуникация со стороны спортивного руководства - ФТУ, Министерства спорта, НОК, но ее не было и нам пришлось действовать самостоятельно, по своим ощущениям, обсуждая шаги в чате, который мы создали в первые дни.

Мы старались убедить руководство WTA, в необходимости срочного бана игроков из России и Беларуси. Были в офисе, общались лично. Но, вы же понимаете, что крайне сложно что-то сделать, когда через несколько дней в АТР-туре первой ракеткой становится игрок из России. Кто решиться его забанить? А WTA самостоятельно на этот шаг тоже пойти не рискнула.

Мы написали бесчисленное количество обращений, делали конференц-звонки, общались с руководством Туров, ITF и всех «Шлемов» - результат вам известен. Мы вели разговоры о финансовой помощи, для тех украинских игроков, кто больше всего в этом нуждался. Я знаю, что Леся Цуренко сопровождала этот вопрос и успешно довела его до конца. На самом деле сил и нервов было вложено очень много в эту борьбу и для меня очень странно слышать такие мнения, что выходит так, что украинские теннисисты вроде как не показали своей позиции.

Мне кажется, что если сравнить количество наших действий с действиями национальных спортивных организаций, которые должны были бы в первую очередь постараться защитить теннисистов, то будет не очень приятная для них картина. Ведь никто из теннисистов не был готов к тому, что нужно писать запросы, готовить презентации и тексты, чтобы переубедить теннисные структуры. Но в итоге мы это делали, без какой-либо помощи и поддержки из Украины.

В то же время, говорить сейчас о том, что украинские игроки не должны были выходить на матчи против россиян немного странно, так как прошел уже практически год, а мы так и не увидели какой-либо единой позиции от ФТУ или НОК, что же делать теннисистам? Нужно понимать, что АТР и WTA - это профессиональные структуры, а игроки это условно говоря наемные сотрудники. Если сотрудник не выходит на работу, он не получает зарплату и может получить штраф. В теннисе именно так все и устроено. Поэтому повторюсь: делать такие шаги, без поддержки со стороны руководителей национального спорта, без единой позиции - это попросту не будет иметь никакого резонанса и не приведет ни к какому результату», – сказала Свитолина.