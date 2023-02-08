Малиновский выйдет в основе Марселя на матч против ПСЖ
Поединок 1/8 финала Кубка Франции начнется 8 февраля в 22:10 по Киеву
В среду, 8 февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Марсель» и ПСЖ.
Матч пройдет в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром», начало – в 22:10.
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет на матч в основном составе «Марселя».
Стартовые составы. Малиновский выйдет в основе Марселя на матч против ПСЖ
Марсель: Пау Лопес, Колашинац, Мбемба, Жиго, Ронжье, Клос, Верету, Гендузи, Малиновский, Санчес, Ундер.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Верратти, Фабиан Руис, Данило Перейра, Витинья, Неймар, Месси.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 ⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023
Le 11 concocté par Igor Tudor pour ce 1/8 de finale de @coupedefrance ⚡️ #OMPSG pic.twitter.com/YYFOkTHyg5
The starting 1⃣1⃣ tonight! 📋🔴🔵#CoupeDeFrance I #OMPSG I #LeClassique pic.twitter.com/q3rBhGi28o— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 8, 2023
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