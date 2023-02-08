В среду, 8 февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Марсель» и ПСЖ.

Матч пройдет в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром», начало – в 22:10.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет на матч в основном составе «Марселя».

Стартовые составы. Малиновский выйдет в основе Марселя на матч против ПСЖ

Марсель: Пау Лопес, Колашинац, Мбемба, Жиго, Ронжье, Клос, Верету, Гендузи, Малиновский, Санчес, Ундер.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Верратти, Фабиан Руис, Данило Перейра, Витинья, Неймар, Месси.