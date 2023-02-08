ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделились фотографиями с ОАЭ, где она выступала на турнире в Абу-Даби.

Даяна позировала в наряде, который похож на одежду женщин этого региона.

Отметим, что Ястремская сыграет еще один турнир в ОАЭ – она заявлена в квалификацию соревнований WTA 1000 в Дубае. Основная сетка стартует 20 февраля.

В первом раунде основы турнира в Абу-Даби украинка проиграла Жиль Тайхманн, но до этого преодолела сито отбора.