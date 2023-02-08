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08 февраля 2023, 21:25 |
1355
0

ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби

Украинская теннисистка неплохо смотрится в нетипичных для себя нарядах

08 февраля 2023, 21:25 |
1355
0
ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделились фотографиями с ОАЭ, где она выступала на турнире в Абу-Даби.

Даяна позировала в наряде, который похож на одежду женщин этого региона.

Отметим, что Ястремская сыграет еще один турнир в ОАЭ – она заявлена в квалификацию соревнований WTA 1000 в Дубае. Основная сетка стартует 20 февраля.

В первом раунде основы турнира в Абу-Даби украинка проиграла Жиль Тайхманн, но до этого преодолела сито отбора.

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Даяна Ястремская WTA Дубай WTA Абу-Даби lifestyle
Источник Instagram
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