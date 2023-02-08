Другие новости08 февраля 2023, 21:25 |
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ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби
Украинская теннисистка неплохо смотрится в нетипичных для себя нарядах
08 февраля 2023, 21:25 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделились фотографиями с ОАЭ, где она выступала на турнире в Абу-Даби.
Даяна позировала в наряде, который похож на одежду женщин этого региона.
Отметим, что Ястремская сыграет еще один турнир в ОАЭ – она заявлена в квалификацию соревнований WTA 1000 в Дубае. Основная сетка стартует 20 февраля.
В первом раунде основы турнира в Абу-Даби украинка проиграла Жиль Тайхманн, но до этого преодолела сито отбора.
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