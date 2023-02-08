Ангелина КАЛИНИНА: «Довольна, что справлялась с первой подачей Паркс»
Украинская теннисистка – о победе над мощной американкой
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала победу над Алишей Паркс в стартовом матче на соревнованиях WTA 250 в Линце.
«Это был действительно сложный поединок. Думаю, вы заметили, что эта девушка подает практически каждую подачу под 200 км/ч, так что было очень непросто играть на приеме. Сейчас я просто очень рада, что смогла завершить этот матч в двух сетах. Чем я больше всего довольна в своей игре сегодня, так это то, как я справлялась с ее первой подачей. Мне кажется, это было довольно неплохо.
Было ли что-то особенное вчера, в честь моего дня рождения? Да, у меня была вначале очень особенная теннисная тренировка, а затем еще не менее особенная фитнес-сессия (смеется).
Как я чувствую себя в Линце? Все отлично, это мой третий турнир здесь. Я люблю эти соревнования, здесь правда очень здорово играть», – сказала Калинина.
Во втором круге турнира в Линце Ангелина Калинина сыграет против немки Анны-Лены Фридзам.
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