Ангелина КАЛИНИНА: «Довольна, что справлялась с первой подачей Паркс»

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала победу над Алишей Паркс в стартовом матче на соревнованиях WTA 250 в Линце.

«Это был действительно сложный поединок. Думаю, вы заметили, что эта девушка подает практически каждую подачу под 200 км/ч, так что было очень непросто играть на приеме. Сейчас я просто очень рада, что смогла завершить этот матч в двух сетах. Чем я больше всего довольна в своей игре сегодня, так это то, как я справлялась с ее первой подачей. Мне кажется, это было довольно неплохо.

Было ли что-то особенное вчера, в честь моего дня рождения? Да, у меня была вначале очень особенная теннисная тренировка, а затем еще не менее особенная фитнес-сессия (смеется).

Как я чувствую себя в Линце? Все отлично, это мой третий турнир здесь. Я люблю эти соревнования, здесь правда очень здорово играть», – сказала Калинина.

Во втором круге турнира в Линце Ангелина Калинина сыграет против немки Анны-Лены Фридзам.