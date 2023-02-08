WTA08 февраля 2023, 15:01 |
1295
6
Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии
Украинка в двух сетах справилась с Алишей Паркс
08 февраля 2023, 15:01 |
1295
6
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 31) в первом раунде турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия) обыграла Алишу Паркс в двух сетах за 1 час и 50 минут.
WTA 250 Линц. Хард в помещении. 1/16 финала
Алиша Паркс (США) – Ангелина Калинина (Украина) [4] – 2:6, 5:7
Недавно Паркс выиграла свой первый трофей на уровне WTA.
Калинина во второ раз обыграла американку. Ранее в 2019 году Ангелина выиграла у Алишы на турнире в Чарльстоне.
В 1/8 финала турнира в Линце Калинина сыграет с Анной-Леной Фридзам.
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Комментарии 6
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Абсолютно незрозуміло - в чому полягає "топовість" перемоги? Калініна що - обіграла когось з топ-10, або навіть з топ-20? Ні. Паркс займає лише 51 місце рейтингу ВТА...Так у чому "топовість"???
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Молодець!
На класі.
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