Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 31) в первом раунде турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия) обыграла Алишу Паркс в двух сетах за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Линц. Хард в помещении. 1/16 финала

Алиша Паркс (США) – Ангелина Калинина (Украина) [4] – 2:6, 5:7

Недавно Паркс выиграла свой первый трофей на уровне WTA.

Калинина во второ раз обыграла американку. Ранее в 2019 году Ангелина выиграла у Алишы на турнире в Чарльстоне.

В 1/8 финала турнира в Линце Калинина сыграет с Анной-Леной Фридзам.