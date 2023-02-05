Титульный почин. Паркс выиграла турнир в Лионе

Американская теннисистка Алиша Паркс (№79 WTA) стала победительницей турнира WTA 250, который завершился в Лионе (Франция).

В финале 22-летняя уроженка Атланты за 2 часа 6 минут справилась с сопротивлением 5-й ракетки мира Каролин Гарсия из Франции.

Победа в Лионе стала для Паркс премьерной в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации.

WTA Лион. Финал

Алиша Паркс (США) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6 (9:7), 7:5