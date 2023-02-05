Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Титульный почин. Паркс выиграла турнир в Лионе
WTA
05 февраля 2023, 21:11 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:23
138
1

Титульный почин. Паркс выиграла турнир в Лионе

Американка взяла первый в карьере трофей

05 февраля 2023, 21:11 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:23
138
1
Титульный почин. Паркс выиграла турнир в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиша Паркс

Американская теннисистка Алиша Паркс (№79 WTA) стала победительницей турнира WTA 250, который завершился в Лионе (Франция).

В финале 22-летняя уроженка Атланты за 2 часа 6 минут справилась с сопротивлением 5-й ракетки мира Каролин Гарсия из Франции.

Победа в Лионе стала для Паркс премьерной в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации.

WTA Лион. Финал

Алиша Паркс (США) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6 (9:7), 7:5

По теме:
Киченок не смогла пробиться в парный финал турнира во Франции
Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции
Байндл заявилась на турнир в Монтеррее
Алиша Паркс Каролин Гарсия WTA Лион
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Футбол | 05 февраля 2023, 16:05 11
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот

«Реал» украинца играет на выезде с «Мальоркой»

Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Бокс | 05 февраля 2023, 13:03 2
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера

Крис признался, что оба били его очень сильно, но по-разному

«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Футбол | 05.02.2023, 08:45
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке
Футбол | 05.02.2023, 16:55
Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке
Возвращение Лунина получилось неудачным. Реал проиграл Мальорке
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Теннис | 04.02.2023, 15:44
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Вона в суперницях у Калініной в Лінці. Але, скоріш за все, зніметься, бо гра запланована на завтра. Важко дістатися та й нема сенсу, вона явно не розраховувала на титул в Ліоні.
А взагалі молодець, хороша дівчина.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
03.02.2023, 18:02 17
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
04.02.2023, 00:45 8
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 4
Бокс
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
05.02.2023, 10:20 17
Олимпийские игры
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
03.02.2023, 19:02 2
Футбол
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности