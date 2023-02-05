WTA05 февраля 2023, 21:11 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:23
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Титульный почин. Паркс выиграла турнир в Лионе
Американка взяла первый в карьере трофей
05 февраля 2023, 21:11 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:23
138
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Американская теннисистка Алиша Паркс (№79 WTA) стала победительницей турнира WTA 250, который завершился в Лионе (Франция).
В финале 22-летняя уроженка Атланты за 2 часа 6 минут справилась с сопротивлением 5-й ракетки мира Каролин Гарсия из Франции.
Победа в Лионе стала для Паркс премьерной в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации.
WTA Лион. Финал
Алиша Паркс (США) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6 (9:7), 7:5
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А взагалі молодець, хороша дівчина.