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  4. ПСЖ может переманить у Манчестер Сити Гвардиолу
Франция
08 февраля 2023, 17:10 |
636
2

ПСЖ может переманить у Манчестер Сити Гвардиолу

Тренер может покинуть клуб, если вину в финансовых махинациях докажут

08 февраля 2023, 17:10 |
636
2
ПСЖ может переманить у Манчестер Сити Гвардиолу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть клуб, если вина в финансовых махинациях будет доказана.

По информации французских СМИ, ситуацией намерен воспользоваться «ПСЖ». Чемпионы Франции хотят пригласить Гвардиолу на пост главного тренера.

«ПСЖ» рассматривал кандидатуру Гвардиолы еще несколько лет назад, когда команду возглавлял Маурисио Почеттино. Контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.

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ПСЖ Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник L'Equipe
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BekXan
На що Гвардіолі лізти в те болото
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+3
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Іти від одного клубу з можливими фінансовими махінаціях до іншого, такого самого... 
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+1
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