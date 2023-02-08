ПСЖ может переманить у Манчестер Сити Гвардиолу

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть клуб, если вина в финансовых махинациях будет доказана.

По информации французских СМИ, ситуацией намерен воспользоваться «ПСЖ». Чемпионы Франции хотят пригласить Гвардиолу на пост главного тренера.

«ПСЖ» рассматривал кандидатуру Гвардиолы еще несколько лет назад, когда команду возглавлял Маурисио Почеттино. Контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.