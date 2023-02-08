Молодежные турниры08 февраля 2023, 14:35 |
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Рух U-19 – Интер U-19. Стали известны стартовые составы
Матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА
08 февраля 2023, 14:35 |
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Сегодня, 8 февраля, «Рух» U-19 в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле сыграет с «Интером» U-19. Начало поединка – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух» U-19: Герета – Китела, Слюбик, Холод, Роман – Русяк, Сапуга, Пидгурский – Столярчук, Добрянский – Панченко
«Интер» U-19: Каллигарис – Пелематти, Фонтанаросса, Кассама, Дзанотти – Камате, Станкович, Карбони – Илиев, Эспозито, Овусу
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