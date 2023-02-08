Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух U-19 – Интер U-19. Стали известны стартовые составы
Молодежные турниры
08 февраля 2023, 14:35 |
285
0

Рух U-19 – Интер U-19. Стали известны стартовые составы

Матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА

08 февраля 2023, 14:35 |
285
0
Рух U-19 – Интер U-19. Стали известны стартовые составы
ФК Рух

Сегодня, 8 февраля, «Рух» U-19 в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле сыграет с «Интером» U-19. Начало поединка – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух» U-19: Герета – Китела, Слюбик, Холод, Роман – Русяк, Сапуга, Пидгурский – Столярчук, Добрянский – Панченко

«Интер» U-19: Каллигарис – Пелематти, Фонтанаросса, Кассама, Дзанотти – Камате, Станкович, Карбони – Илиев, Эспозито, Овусу

По теме:
Рух U-19 – Интер U-19. Прогноз и анонс на матч Юношеской лиги УЕФА
Хайдук U-19 – Шахтер U-19. Прогноз и анонс на матч Юношеской лиги УЕФА
С мечтой о 1/8 финала. Что нужно знать о соперниках Шахтера и Руха
Рух Львов U-19 Интер Милан U-19 Юношеская лига УЕФА стартовые составы
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина
Футбол | 08 февраля 2023, 11:36 1
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина

Манджрекар Джеймс больше не является игроком одесской команды

Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Футбол | 07 февраля 2023, 15:29 6
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге

«Горожане» могут лишиться места в английской элите

Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Футбол | 07.02.2023, 20:15
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
Бокс | 07.02.2023, 21:25
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба
Футбол | 08.02.2023, 06:52
Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба
Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
06.02.2023, 14:26 38
Война
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
07.02.2023, 21:55 3
Футбол
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
07.02.2023, 15:57 1
Футбол
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 29
Футбол
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности