Рух U-19 – Интер U-19. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 февраля, «Рух» U-19 в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле сыграет с «Интером» U-19. Начало поединка – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух» U-19: Герета – Китела, Слюбик, Холод, Роман – Русяк, Сапуга, Пидгурский – Столярчук, Добрянский – Панченко

«Интер» U-19: Каллигарис – Пелематти, Фонтанаросса, Кассама, Дзанотти – Камате, Станкович, Карбони – Илиев, Эспозито, Овусу