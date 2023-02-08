Италия08 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
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Владелец Наполи: «Осимхен не продается»
В Неаполе не собираются расставаться со своей звездой
08 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал планы европейских клубов летом купить нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена.
«Он не продается! Наши игроки пользуются спросом, но мне не нужно никого продавать. У нас нет никаких долгов», - сказал Де Лаурентис.
Ранее сообщалось, что «Наполи» требует 100 миллионов за Осимхена.
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