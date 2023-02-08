Владелец Наполи: «Осимхен не продается»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал планы европейских клубов летом купить нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена.

«Он не продается! Наши игроки пользуются спросом, но мне не нужно никого продавать. У нас нет никаких долгов», - сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что «Наполи» требует 100 миллионов за Осимхена.