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Италия
08 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
338
0

Владелец Наполи: «Осимхен не продается»

В Неаполе не собираются расставаться со своей звездой

08 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
338
0
Владелец Наполи: «Осимхен не продается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал планы европейских клубов летом купить нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена.

«Он не продается! Наши игроки пользуются спросом, но мне не нужно никого продавать. У нас нет никаких долгов», - сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что «Наполи» требует 100 миллионов за Осимхена.

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Источник Николо Скира
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