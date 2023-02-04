Италия04 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:55
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Наполи требует 100 миллионов за Осимхена
Форвард может покинуть клуб летом
04 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:55
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. Летом неаполитанцы готовы продать 24-летнего нигерийца за 100 миллионов евро.
Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Ранее уже сообщалось о том, что «Красные дьяволы» не готовы платить за форварда 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Осимхен лидирует в бомбардирской гонке Серии А. На его счету 14 голов и 4 ассиста в 16 матчах чемпионата Италии.
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Комментарии 2
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Если за Мудрика платят 100, то за Осимхена можно и 150 просить
А він вартий цієї суми! Хвіча теж.
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