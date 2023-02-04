Наполи требует 100 миллионов за Осимхена

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. Летом неаполитанцы готовы продать 24-летнего нигерийца за 100 миллионов евро.

Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Ранее уже сообщалось о том, что «Красные дьяволы» не готовы платить за форварда 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Осимхен лидирует в бомбардирской гонке Серии А. На его счету 14 голов и 4 ассиста в 16 матчах чемпионата Италии.