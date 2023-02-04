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Италия
04 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:55
557
2

Наполи требует 100 миллионов за Осимхена

Форвард может покинуть клуб летом

04 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:55
557
2
Наполи требует 100 миллионов за Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. Летом неаполитанцы готовы продать 24-летнего нигерийца за 100 миллионов евро.

Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Ранее уже сообщалось о том, что «Красные дьяволы» не готовы платить за форварда 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Осимхен лидирует в бомбардирской гонке Серии А. На его счету 14 голов и 4 ассиста в 16 матчах чемпионата Италии.

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Виктор Осимхен Наполи Манчестер Юнайтед ПСЖ
Источник ESPN
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Хутин Пуйло
Если за Мудрика платят 100, то за Осимхена можно и 150 просить
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+4
Злий Глобинець
А він вартий цієї суми! Хвіча теж.
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0
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