Манчестер Юнайтед не готов платить 100 млн евро за Осимхена
«Красные дьяволы» будут искать другие варианты для усиления атаки
Руководители «Манчестер Юнайтед» не собираются платить 100 миллионов евро за звёздного нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Манчестерский клуб очень хотел бы подписать 24-летнего нигерийского футболиста, но платить за него 100 миллионов евро «красные дьяволы» не планируют.
Если с «Наполи» не удастся договориться о снижении суммы, то «Юнайтед» будет искать другие варианты для усиления атаки.
В этом сезоне Осимхен провел в итальянской лиге в составе неаполитанского клуба 15 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал три ассиста.
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