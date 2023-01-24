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Англия
24 января 2023, 09:18 | Обновлено 24 января 2023, 09:22
329
0

Манчестер Юнайтед не готов платить 100 млн евро за Осимхена

«Красные дьяволы» будут искать другие варианты для усиления атаки

24 января 2023, 09:18 | Обновлено 24 января 2023, 09:22
329
0
Манчестер Юнайтед не готов платить 100 млн евро за Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Руководители «Манчестер Юнайтед» не собираются платить 100 миллионов евро за звёздного нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Манчестерский клуб очень хотел бы подписать 24-летнего нигерийского футболиста, но платить за него 100 миллионов евро «красные дьяволы» не планируют.

Если с «Наполи» не удастся договориться о снижении суммы, то «Юнайтед» будет искать другие варианты для усиления атаки.

В этом сезоне Осимхен провел в итальянской лиге в составе неаполитанского клуба 15 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал три ассиста.

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Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Sky Sports
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