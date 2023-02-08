У Шахтера есть интерес к центральному защитнику сборной Чили

Донецкий «Шахтер» нынешней зимой может укрепить свою оборонительную линию, подписав контракт с центрбеком, выступающим за сборную Чили. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Впрочем, имя и фамилия вероятного новичка дончан не сообщаются.

Как известно, не так давно центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов перешел в американский клуб «Интер Майами». Он подписал контракт до конца сезона 2024 года с опцией продления еще на один сезон. После этого «горняки» вернули в свои ряды Ярослава Ракицкого, заключив с ним соглашение на полтора сезона.

16 и 23 февраля донецкий «Шахтер» в матчах первой стадии плей-офф Лиги Европы сыграет с французским «Ренном».