Опытный украинец не перейдет к аутсайдеру УПЛ. Клуб подпишет хорвата

33-летний украинский форвард Денис Васин не подпишет контракт с украинским футбольным клубом «Львов», который занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков после 14 туров.

Как сообщает «Спортивка», Васин не находится вместе со львовским клубом на сборах в Турции. Ранее сообщалось, что Денис близок к подписанию контракта с аутсайдером УПЛ, однако в итоге он не станет игроком «Львова».

Последней командой Васина был «Кривбасс», однако после прихода Юрия Вернидуба он покинул криворожский клуб. Васин уже более, чем полгода не имеет место работы.

За свою карьеру, помимо «Кривбасса», Денис выступал за ряд других украинских клубов: «Черноморец», «Карпаты», «Ильичевец», «Сталь», «Ворсклу» и «Ингулец».

По информации источника, «Львов» близок к тому, чтобы подписать контракт с 21-летним хорватским полузащитником Ивианом Свржняком. Ивиан является воспитанником загребского «Динамо и имеет опыт выступлений за молодежные сборные Хорватии.