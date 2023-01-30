Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Денис Васин близок к подписанию контракта со «Львовом»
33-летний украинский форвард Денис Васин близок к подписанию контракта со «Львовом».
Как сообщает «Спортивка», Денис может перейти во львовский клуб на правах свободного агента, так как сейчас он не является игроком какого-то клуба.
Последней командой Васина был «Кривбасс», однако после прихода Юрия Вернидуба он покинул криворожский клуб.
За свою карьеру, помимо «Кривбасса», Денис выступал за ряд других украинских клубов: «Черноморец», «Карпаты», «Ильичевец», «Сталь», «Ворсклу» и «Ингулец».
Отметим, что «Львов» сейчас занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков после 14 туров.
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