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  4. Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 10:16 |
713
0

Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо

«Аль-Айн» рассматривает возможность продлить контракт с капитаном сборной Украины

08 февраля 2023, 10:16 |
713
0
Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может не вернуться в киевское «Динамо»:

«Ярмоленко не будет в «Динамо», как минимум до лета. «Аль-Айн» не то чтобы никуда его не отпускает, даже более того, клуб может и серьезно размышлять над тем, чтобы летом воспользоваться опцией, которая есть в контракте Ярмоленко о продлении контракта еще на один год».

Ранее стало известно, что Ярмоленко вместе с украинским наставником «Аль-Айна» Сергеем Ребровым ведут переговоры о расторжении контракта с клубом. Реброва сватают в сборную Украины, а Андрей уже даже дал согласия на возвращения в киевский клуб.

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Виктор Вацко Динамо Киев Аль-Айн трансферы трансферы УПЛ Андрей Ярмоленко продление контракта расторжение контракта
Источник Вацко Live
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