Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо
«Аль-Айн» рассматривает возможность продлить контракт с капитаном сборной Украины
Футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может не вернуться в киевское «Динамо»:
«Ярмоленко не будет в «Динамо», как минимум до лета. «Аль-Айн» не то чтобы никуда его не отпускает, даже более того, клуб может и серьезно размышлять над тем, чтобы летом воспользоваться опцией, которая есть в контракте Ярмоленко о продлении контракта еще на один год».
Ранее стало известно, что Ярмоленко вместе с украинским наставником «Аль-Айна» Сергеем Ребровым ведут переговоры о расторжении контракта с клубом. Реброва сватают в сборную Украины, а Андрей уже даже дал согласия на возвращения в киевский клуб.
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