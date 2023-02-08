Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо

Футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может не вернуться в киевское «Динамо»:

«Ярмоленко не будет в «Динамо», как минимум до лета. «Аль-Айн» не то чтобы никуда его не отпускает, даже более того, клуб может и серьезно размышлять над тем, чтобы летом воспользоваться опцией, которая есть в контракте Ярмоленко о продлении контракта еще на один год».

Ранее стало известно, что Ярмоленко вместе с украинским наставником «Аль-Айна» Сергеем Ребровым ведут переговоры о расторжении контракта с клубом. Реброва сватают в сборную Украины, а Андрей уже даже дал согласия на возвращения в киевский клуб.