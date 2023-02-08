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Германия
08 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 07:22
481
0

Футболист Гамбурга устроил ДТП в результате гонки с партнером по команде

Жан-Люк Домпе и Вилльям Микельбренсис вышли за рамки закона

08 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 07:22
481
0
Футболист Гамбурга устроил ДТП в результате гонки с партнером по команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Люк Домпе

Нападающий Жан-Люк Домпе из клуба Второй немецкой бундеслиги «Гамбург» вечером в понедельник, 6 февраля, стал участником ДТП. Он в районе Санкт-Паули не справился с управлением автомобиля BMW M3, в результате чего пробил небольшую стенку и врезался в автобусную остановку.

Очевидцы сообщили источнику, что перед инцидентом машина 27-летнего француза была участницей гонки с желтым «Мерседесом». Якобы в нем за рулем был другой футболист «Гамбурга» – 18-летний Вилльям Микельбренсис.

Полиция на месте ДТП обнаружила лишь пустой BMW M3. Позднее, установив владельца машины, правоохранители пришли домой к Домпе, где обнаружили его с небольшой травмой руки. Задержан и «Мерседес» Микельбренсиса. Оба футболиста обвиняются в незаконных гонках и ДТП.

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ДТП Гамбург Вторая Бундеслига Жан-Люк Домпе
Источник Kicker
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