Футболист Гамбурга устроил ДТП в результате гонки с партнером по команде

Нападающий Жан-Люк Домпе из клуба Второй немецкой бундеслиги «Гамбург» вечером в понедельник, 6 февраля, стал участником ДТП. Он в районе Санкт-Паули не справился с управлением автомобиля BMW M3, в результате чего пробил небольшую стенку и врезался в автобусную остановку.

Очевидцы сообщили источнику, что перед инцидентом машина 27-летнего француза была участницей гонки с желтым «Мерседесом». Якобы в нем за рулем был другой футболист «Гамбурга» – 18-летний Вилльям Микельбренсис.

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Полиция на месте ДТП обнаружила лишь пустой BMW M3. Позднее, установив владельца машины, правоохранители пришли домой к Домпе, где обнаружили его с небольшой травмой руки. Задержан и «Мерседес» Микельбренсиса. Оба футболиста обвиняются в незаконных гонках и ДТП.