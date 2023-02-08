СКРИПНИК: «Мы с турецким народом находится практически в такой же ситуации»
Наставник «Ворсклы» высказал соболезнования из-за землетрясений в Турции
Наставник полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник отреагировал на землетрясение в Турции и перенос турнира Winter Cup 2023:
«Команда «Ворскла» и я лично хотим высказать соболезнования турецкому народу из-за этих трагических событий, которые произошли в стране. Мы знаем, что говорим, потому что находимся практически в такой же ситуации.
Мы хотим поблагодарить тех ребят, которые защищают Украину. Мы что можем, то и делаем. Чтобы они знали, что мы все вместе, и будет так в это ужасное время и до конца».
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