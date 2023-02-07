Изменено расписание матчей турнира Winter Cup 2023
Первая игра намечена на 10 февраля
Розыгрыш предсезонного футбольного турнира Winter Cup 2023 возьмет в Турции старт 10 февраля. Как известно, ранее планировалось проведение стартового поединка турнира на 6-е число, но вносить коррективы пришлось из-за масштабного землетрясения, которое стало настоящей трагедией для Турции.
Напомним, участие в Winter Cup 2023 примут клубы «Полесье» Житомир, «Верес» Ровно, «Ворскла» Полтава и эстонская «Левадия».
График матчей турнира Winter Cup 2023
- 10.02. «Полесье» – «Верес»
- 11.02. «Ворскла» – «Левадия»
- 14.02. «Полесье» – «Левадия»
- 15.02. «Ворскла» – «Верес»
- 17.02. «Верес» – «Левадия»
- 18.02. «Полесье» – «Ворскла»
Все матчи будут начинаться в 18:30 по киевскому времени.
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