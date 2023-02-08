Твенте – Аякс. Прогноз и анонс на матч Кубка Нидерландов

9 февраля на «Де Гролс Весте» пройдет матч 1/8 финала кубка Нидерландов, в котором «Твенте» встретится с «Аяксом». Старт поединка запланирован на 18:45 по европейскому времени.

Твенте

Клуб пережил свой пик в 2009-2011 годах. За это время было взято единственный чемпионский титул, 2 «серебра», кубок и, дважды, суперкубок. Но после этого были обвинения в финансовых махинациях, а потом «Гордость Востока» теряли «прописку» и по спортивным причинам. Сейчас постепенно получается отвоевывать высокие позиции. В прошлом сезоне получилось запрыгнуть на 4-е место - выше была только тройка местных грандов. Сейчас пытаются повторить этот результат, и шансы у подопечных Рона Янса есть, они снова идут в верхней трети таблицы Эредивизии (а вот в Лиге конференций в квалификации напоролись на «Фиорентину», и с боем вылетели). Правда, 4 из 5 крайних туров, в том числе с «Гронингеном», были ничьи - тут закончилось 1-1.

Аякс

Команда все еще не может отойти от потерь 2022-го года. И дело не только в потере ряда игроков - это довольно привычно для Амстердама, что живет с продаж и сейчас (тем более что на одном Антони выручили 100 миллионов). Пусть и ушло уж очень много игроков. Но, главное, в «Манчестер Юнайтед» перебрался наставник, тен Хаг. Эрика сменил Схройдер, но он постепенно потерял контроль над ситуацией. Тут и скандальный уход ветерана, Блинда, что разорвал контракт и перебрался свободным агентом в «Баварию». И, главное, впервые с 60-х не получилось выиграть в 7 турах Эредивизии кряду. Примечательно, что как только отправили в отставку Алфреда, получилось разгромить «Эксельсиор». А новый наставник, еще хорошо памятный как футболист Хейтинга, дебютировал с «Камбюром». И все закончилось разгромом 5-0!

Статистика личных встреч

«Аякс» вроде бы неплох с «Твенте». Но, с другой стороны, было только 2 победы в 5 крайних очных поединках, в том числе нулевая ничья в январе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов у «Аякса». С учетом подъема после смены наставников, рекомендуем ставить на победу гостей с коэффициентом - 2,02 по Parimatch.