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Англия
08 февраля 2023, 04:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 04:42
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0

Бернли и Шеффилд Юнайтед вышли в 1/8 финала Кубка Англии

7 февраля состоялись переигровки 1/16 финала Кубка в нескольких парах

08 февраля 2023, 04:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 04:42
90
0
Бернли и Шеффилд Юнайтед вышли в 1/8 финала Кубка Англии
ФК Шеффилд Юнайтед. Билли Шарп

7 февраля состоялись переигровки 1/16 финала Кубка Англии в нескольких парах, где первый матч завершился вничью.

В четырех матчах встречались представители низших дивизионов. Все встречи выиграли хозяева поля.

По их итогам «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала

Переигровка, 7 февраля

Бернли [D2] – Ипсвич [D3] – 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Телла, 1, 90+4 – Хирст, 3.

Гримсби Таун [D4] – Лутон Таун [D2] – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Клифтон, 9, Орси-Дадомо, 28, Амос, 45+5.

Флитвуд Таун [D3] – Шеффилд Уэнсдей [D3] – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Мендес Гомес, 60

Шеффилд Юнайтед [D2] – Рексхэм [D5] – 3:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Ахмедходжич, 50, Шарп, 90+4, Берг, 90+6 – Маллин, 59 (пен)

Пары 1/8 финала (в скобках указан дивизион)

  • Саутгемптон [D1] – Гримсби Таун [D4]
  • Лестер [D1] – Блэкберн [D2]
  • Сток Сити [D2] – Брайтон [D1]
  • Шеффилд Юнайтед [D2] – Тоттенхэм [D1]
  • Фулхэм [D1] / Сандерленд [D2] – Лидс [D1]
  • Бристоль Сити [D2] – Манчестер Сити [D1]
  • Манчестер Юнайтед [D1] – Вест Хэм [D1]
  • Бернли [D2] – Флитвуд Таун [D3]
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Кубок Англии по футболу Бернли Ипсвич Гримсби Таун Лутон Таун Флитвуд Таун Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Юнайтед Рексхэм Анел Ахмедходжич Билли Шарп
Источник Sport.ua
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