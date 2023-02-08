7 февраля состоялись переигровки 1/16 финала Кубка Англии в нескольких парах, где первый матч завершился вничью.

В четырех матчах встречались представители низших дивизионов. Все встречи выиграли хозяева поля.

По их итогам «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала

Переигровка, 7 февраля

Бернли [D2] – Ипсвич [D3] – 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Телла, 1, 90+4 – Хирст, 3.

Гримсби Таун [D4] – Лутон Таун [D2] – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Клифтон, 9, Орси-Дадомо, 28, Амос, 45+5.

Флитвуд Таун [D3] – Шеффилд Уэнсдей [D3] – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Мендес Гомес, 60

Шеффилд Юнайтед [D2] – Рексхэм [D5] – 3:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Ахмедходжич, 50, Шарп, 90+4, Берг, 90+6 – Маллин, 59 (пен)

Пары 1/8 финала (в скобках указан дивизион)