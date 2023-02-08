Бернли и Шеффилд Юнайтед вышли в 1/8 финала Кубка Англии
7 февраля состоялись переигровки 1/16 финала Кубка в нескольких парах
7 февраля состоялись переигровки 1/16 финала Кубка Англии в нескольких парах, где первый матч завершился вничью.
В четырех матчах встречались представители низших дивизионов. Все встречи выиграли хозяева поля.
По их итогам «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/16 финала
Переигровка, 7 февраля
Бернли [D2] – Ипсвич [D3] – 2:1 (первый матч – 0:0)
Голы: Телла, 1, 90+4 – Хирст, 3.
Гримсби Таун [D4] – Лутон Таун [D2] – 3:0 (первый матч – 2:2)
Голы: Клифтон, 9, Орси-Дадомо, 28, Амос, 45+5.
Флитвуд Таун [D3] – Шеффилд Уэнсдей [D3] – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Мендес Гомес, 60
Шеффилд Юнайтед [D2] – Рексхэм [D5] – 3:1 (первый матч – 3:3)
Голы: Ахмедходжич, 50, Шарп, 90+4, Берг, 90+6 – Маллин, 59 (пен)
Пары 1/8 финала (в скобках указан дивизион)
- Саутгемптон [D1] – Гримсби Таун [D4]
- Лестер [D1] – Блэкберн [D2]
- Сток Сити [D2] – Брайтон [D1]
- Шеффилд Юнайтед [D2] – Тоттенхэм [D1]
- Фулхэм [D1] / Сандерленд [D2] – Лидс [D1]
- Бристоль Сити [D2] – Манчестер Сити [D1]
- Манчестер Юнайтед [D1] – Вест Хэм [D1]
- Бернли [D2] – Флитвуд Таун [D3]
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