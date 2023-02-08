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08 февраля 2023, 03:55 | Обновлено 08 февраля 2023, 04:06
12
0

Тренер Руха U-19: «С Интером надо сыграть максимально рационально»

Виталий Пономарев оценил состояние команды перед игрой Юношеской лиги УЕФА

08 февраля 2023, 03:55 | Обновлено 08 февраля 2023, 04:06
12
0
Тренер Руха U-19: «С Интером надо сыграть максимально рационально»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Наставник юниоров львовского «Руха» U-19 Виталий Пономарев рассказал, чем соперники на хорватском сборах напоминали манеру игры «Интера» U-19, с которым в среду, 8 февраля, «руховцы» сыграют в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

По его мнению, спарринги были хорошими, и они помогли на хорошем уровне подготовиться к ответственному поединку. Также Виталий Пономарев обратил внимание на кадровые потери, с которыми желто-черные подходят к исторической игре, а также на новичков в лагере команды перед еврокубковым противостоянием.

По словам главного тренера «Руха» U-19, с миланской командой следует сыграть максимально рационально. Ведь в таких одноматчевых противостояниях тот, кто меньше совершит ошибок, выиграет. А еще нужно подготовить футболистов психологически, чтобы они не волновались во время столь важной игры.

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Источник ФК Рух Львов
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