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Франция
08 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 03:47
22
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов

Команду покидает Ромен Пито, который работал в должности с октября 2022 года

08 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 03:47
22
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромен Пито

Руководство французского клуба «Монпелье» приняло решение уволить главного тренера команды Ромена Пито.

Причиной стали плохие результатов команды в Лиге 1. Также клуб покинут ассистенты главного тренера Паскаль Байя и Фредерик Менди.

45-летний специалист Ромен Пито вместе с «Монпелье» в 2012 году становился чемпионом Франции. Он возглавил команд в середине октября 2002 года. Под его руководством команда одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и уступила соперникам 8 раз.

В минувший уик-энд «Монпелье» проиграл «Страсбургу» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, недалеко от зоны вылета.

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Ромен Пито Монпелье отставка
Источник ФК Монпелье
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