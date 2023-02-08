ОФИЦИАЛЬНО. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов

Руководство французского клуба «Монпелье» приняло решение уволить главного тренера команды Ромена Пито.

Причиной стали плохие результатов команды в Лиге 1. Также клуб покинут ассистенты главного тренера Паскаль Байя и Фредерик Менди.

45-летний специалист Ромен Пито вместе с «Монпелье» в 2012 году становился чемпионом Франции. Он возглавил команд в середине октября 2002 года. Под его руководством команда одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и уступила соперникам 8 раз.

В минувший уик-энд «Монпелье» проиграл «Страсбургу» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, недалеко от зоны вылета.