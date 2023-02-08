ОФИЦИАЛЬНО. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов
Команду покидает Ромен Пито, который работал в должности с октября 2022 года
Руководство французского клуба «Монпелье» приняло решение уволить главного тренера команды Ромена Пито.
Причиной стали плохие результатов команды в Лиге 1. Также клуб покинут ассистенты главного тренера Паскаль Байя и Фредерик Менди.
45-летний специалист Ромен Пито вместе с «Монпелье» в 2012 году становился чемпионом Франции. Он возглавил команд в середине октября 2002 года. Под его руководством команда одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и уступила соперникам 8 раз.
В минувший уик-энд «Монпелье» проиграл «Страсбургу» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, недалеко от зоны вылета.
➡️ https://t.co/0PqoXxPiW9 pic.twitter.com/oTW4XMLCt6— MHSC (@MontpellierHSC) February 7, 2023
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