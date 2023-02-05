ВИДЕО. Страсбург с Соболем победил в меньшинстве, победа Нанта

В воскресенье, 5 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своем поле сыграл с «Монпелье» и добился комфортной победы со счетом 2:0.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь начал поединок в запасе команды, а на 65-й минуты появился на поле, заменив Моргана Сансона. Победа над «Монпелье» стала для Соболя первой в рядах «Страсбурга» после январского перехода из бельгийского «Брюгге».

В таблице французской Лиги 1 «Страсбург» занимает 17-е место с 18 очками. «Монпелье» идет на 15-й позиции, имея 20 пунктов.

Чемпионат Франции. 22-й тур

«Страсбург» – «Монпелье» – 2:0

Голы: Диалло, 1 (1:0). Диалло, 45 (2:0).

Удален Аолу, 33 («Страсбург»).

«Клермон» – «Монако» – 0:2

«Аяччо» – «Нант» – 0:2

«Лорьян» – «Анже» – 0:0

«Осер» – «Реймс» – 0:0