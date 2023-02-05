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05.02.2023, FT 0 : 2
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Франция
05 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:04
963
1

ВИДЕО. Страсбург с Соболем победил в меньшинстве, победа Нанта

Украинский защитник отпраздновал свою первую французскую победу

05 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:04
963
1
ВИДЕО. Страсбург с Соболем победил в меньшинстве, победа Нанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В воскресенье, 5 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своем поле сыграл с «Монпелье» и добился комфортной победы со счетом 2:0.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь начал поединок в запасе команды, а на 65-й минуты появился на поле, заменив Моргана Сансона. Победа над «Монпелье» стала для Соболя первой в рядах «Страсбурга» после январского перехода из бельгийского «Брюгге».

В таблице французской Лиги 1 «Страсбург» занимает 17-е место с 18 очками. «Монпелье» идет на 15-й позиции, имея 20 пунктов.

Чемпионат Франции. 22-й тур

«Страсбург» – «Монпелье» – 2:0

Голы: Диалло, 1 (1:0). Диалло, 45 (2:0).

Удален Аолу, 33 («Страсбург»).

«Клермон» – «Монако» – 0:2

«Аяччо» – «Нант» – 0:2

«Лорьян» «Анже» – 0:0

«Осер» – «Реймс» – 0:0

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).
88’
Исмаэль Диалло (Аяччо) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Нант).
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Страсбург Эдуард Соболь видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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fitnes_sports066
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