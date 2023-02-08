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08 февраля 2023, 02:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:44
57
0

Где смотреть матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Хайдук U-19 – Шахтер U-19

Поединок состоится 8 февраля в 19:00 по Киеву

08 февраля 2023, 02:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:44
57
0
Где смотреть матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Хайдук U-19 – Шахтер U-19
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В среду, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между хорватским «Хайдуком» U19 и донецким «Шахтером» U-19. Поединок пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало игры – в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр – Дамиан Силвесчак из Польши.

Видеотрансляцию можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Для футболистов хорватской команды это второй сезон подряд, когда они играют в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне «Хайдук» U-19 прошел путь национальных чемпионов, а в 1/16 финала турнира уступил сверстникам из «Атлетико». В этом году хорватский клуб снова успешно прошел путь национальных чемпионов, обыграв турецкую «Габалу» U-19 (3:0, 2:1) и албанскую «Апалонию Фиери» U-19 (3:0, 3:1).

«Шахтер» U-19 попал в 1/16 финала турнира через второе место в группе. В группе «горняки» играли против сверстников из «Реала», «Селтика» и «РБ Лейпцига». Всего в группе донецкий клуб забил 6 голов и пропустил 10 мячей, причем 6 «Шахтеру» всунул «Реал». С 10 очками команда расположилась на второй позиции.

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Источник Sport.ua
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