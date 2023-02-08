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  4. ФОТО. Шахтер провел в Анталье последнюю тренировку на зимних сборах
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 01:30 | Обновлено 08 февраля 2023, 01:57
48
0

ФОТО. Шахтер провел в Анталье последнюю тренировку на зимних сборах

Матчи Лиги Европы против французского «Ренна» пройдут 16 и 23 февраля

08 февраля 2023, 01:30 | Обновлено 08 февраля 2023, 01:57
48
0
ФОТО. Шахтер провел в Анталье последнюю тренировку на зимних сборах
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 7 февраля, донецкий «Шахтер» собрался на тренировочном поле на финальную сессию турецкого этапа подготовки.

Начав с разминки и квадратов, подопечные Игоря Йовичевича постепенно перешли к отработке тактических элементов и игровых моментов. В завершение дончане провели мини-турнир на три команды.

Позади 25 дней работы в Белеке. Впереди у «горняков» один контрольный матч – 8 февраля с ФК «Сараево». Спарринг начнется в 16:30 по Киеву.

Первый официальный поединок после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Он состоится 16 февраля в Варшаве на Городском стадионе «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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