ФОТО. Шахтер провел в Анталье последнюю тренировку на зимних сборах

Во вторник, 7 февраля, донецкий «Шахтер» собрался на тренировочном поле на финальную сессию турецкого этапа подготовки.

Начав с разминки и квадратов, подопечные Игоря Йовичевича постепенно перешли к отработке тактических элементов и игровых моментов. В завершение дончане провели мини-турнир на три команды.

Позади 25 дней работы в Белеке. Впереди у «горняков» один контрольный матч – 8 февраля с ФК «Сараево». Спарринг начнется в 16:30 по Киеву.

Первый официальный поединок после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Он состоится 16 февраля в Варшаве на Городском стадионе «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского.