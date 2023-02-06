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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 18:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:06
578
2

Шахтер внес изменения в график ближайших спаррингов

«Горняки» отказались от одного матча

06 февраля 2023, 18:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:06
578
2
Шахтер внес изменения в график ближайших спаррингов
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции футболисты донецкого «Шахтера» провели только утреннее занятие. После разминки «горняки» работали в группах над игровыми моментами и стандартными положениями.

Вечером у команды будут восстановление и отдых.

Пресс-служба донецкого клуба сообщила, что в среду, 8 февраля, «Шахтер» проведет один контрольный спарринг вместо двух. В 16:30 начнется игра с «Сараево» из Боснии и Герцеговины. А вот матч с «Динамо» из Тбилиси, который планировался на это же самое время не состоится.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Taste The World
Цікаво, а підземні фанати будуть ржати з рівня суперників?
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