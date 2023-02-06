Шахтер внес изменения в график ближайших спаррингов

В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции футболисты донецкого «Шахтера» провели только утреннее занятие. После разминки «горняки» работали в группах над игровыми моментами и стандартными положениями.

Вечером у команды будут восстановление и отдых.

Пресс-служба донецкого клуба сообщила, что в среду, 8 февраля, «Шахтер» проведет один контрольный спарринг вместо двух. В 16:30 начнется игра с «Сараево» из Боснии и Герцеговины. А вот матч с «Динамо» из Тбилиси, который планировался на это же самое время не состоится.