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  4. Шахтер: «Некоторые игроки проснулись от толчков в отеле»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 15:25 |
369
0

Шахтер: «Некоторые игроки проснулись от толчков в отеле»

В пресс-службе «горняков» рассказали о землетрясениях

06 февраля 2023, 15:25 |
369
0
Шахтер: «Некоторые игроки проснулись от толчков в отеле»
ФК Шахтер Донецк

В «Шахтере» рассказали, отразилось ли землетрясение в Турции на тренировочном процессе.

«Ночью ощущались толчки в отеле, некоторые игроки проснулись от этого. Но в целом ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды. Утром состоялась тренировка по графику, «Шахтер» продолжает подготовку», - сказали в прес-службе «горняков».

На послезавтра, 8 февраля, у «Шахтера» запланированы два товарищеских матча - против «Сараево» (начало - 10 утра) и тбилисского «Динамо» (16:30).

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Шахтер Донецк
Источник Трибуна
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