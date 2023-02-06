Шахтер: «Некоторые игроки проснулись от толчков в отеле»
В пресс-службе «горняков» рассказали о землетрясениях
В «Шахтере» рассказали, отразилось ли землетрясение в Турции на тренировочном процессе.
«Ночью ощущались толчки в отеле, некоторые игроки проснулись от этого. Но в целом ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды. Утром состоялась тренировка по графику, «Шахтер» продолжает подготовку», - сказали в прес-службе «горняков».
На послезавтра, 8 февраля, у «Шахтера» запланированы два товарищеских матча - против «Сараево» (начало - 10 утра) и тбилисского «Динамо» (16:30).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура
Организатор турнира сохраняет спокойствие, но готов к любым неожиданностям