Шахтер: «Некоторые игроки проснулись от толчков в отеле»

В «Шахтере» рассказали, отразилось ли землетрясение в Турции на тренировочном процессе.

«Ночью ощущались толчки в отеле, некоторые игроки проснулись от этого. Но в целом ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды. Утром состоялась тренировка по графику, «Шахтер» продолжает подготовку», - сказали в прес-службе «горняков».

На послезавтра, 8 февраля, у «Шахтера» запланированы два товарищеских матча - против «Сараево» (начало - 10 утра) и тбилисского «Динамо» (16:30).