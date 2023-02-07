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Клубный чемпионат мира
07 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:58
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Где и когда смотреть полуфинал клубного чемпионата мира Аль-Ахли – Реал

Поединок состоится 8 февраля в 21:00 по Киеву

07 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:58
201
0
Где и когда смотреть полуфинал клубного чемпионата мира Аль-Ахли – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 февраля, состоится полуфинал клубного чемпионата мира по футболу между «Аль-Ахли» Каир и «Реалом» Мадрид. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию матча проводит «Megogo».

«Реал» - победитель европейской Лиги чемпионов, и в этом качестве мадридский клуб освобожден от предварительных раундов клубного чемпионата мира (подобной привилегией может похвастаться еще и представитель Латинской Америки – в этот раз это бразильский «Фламенго»). «Сливочные» стартуют сразу с полуфинала КЧМ. В этом состязании «Мадрид» уже четыре раза становился триумфатором. А на полях Марокко может оформить для себя пятый титул.

«Аль-Ахли» из столицы Египта Каира – один из самых титулованных клубов не только страны, но и африканского континента. Он становился чемпионом Египта 42 раза, десять раз выигрывал африканскую Лигу чемпионов. На своем континенте «Аль-Ахли», который сейчас тренирует известный швейцарский наставник Марсель Коллер, доминирует три последних сезона. В 2020 и 2021 годах каирцы побеждали в финале африканской ЛЧ, а вот в прошлом году в главном матче сезона уступили марокканскому «Видаду». Несмотря на поражение, оба эти клуба сыграли в нынешнем клубном чемпионате мира.

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Источник Sport.ua
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