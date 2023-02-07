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07 февраля 2023, 23:25 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:26
399
2

Источник: украинец, который играл на россии, продолжит карьеру в Казахстане

Александр Нойок подпишет контракт с «Атырау»

07 февраля 2023, 23:25 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:26
399
2
Источник: украинец, который играл на россии, продолжит карьеру в Казахстане
Instagram. Александр Нойок

30-летний украинский футболист Александр Нойок продолжит карьеру в Казахстане.

Как сообщает журналист Айдын Кожахмет, Нойок уже подписал контракт с «Атырау». Детали сделки не разглашаются.

Ранее была информация, что Нойок может стать игроком одесского «Черноморца», однако этого не случилось.

Последней командой украинца был «Маккаби» Бней-Рейне.

Александр является воспитанником донецкого «Шахтера». Однако за первую команду «горняков» он так и не сыграл. В Украине Нойок выступал за «Закарпатье», харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург». Также играл за минское и брестское «Динамо», брестский «Рух», кипрский «Аполлон» и российский «Оренбург». Нойок является экс-капитаном молодежной сборной Украины по футболу.

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Александр Нойок Атырау трансферы Маккаби Бней-Рейне
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Комментарии 2
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Lex Aries
Колись він нив, що Луческу в Шахтарі через любов до бразильців не дає йому дорогу в першу команду. Вже з десяток команд поміняв, та так і не заграв ніде.
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0
Yanker8888888888
Бровки как у брежнева...
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0
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