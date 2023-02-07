РЕТРО. Новая чемпионка турниров WTA 3 года назад чуть не прибила соперницу

В воскресенье, 5 февраля, прошел финал турнира серии WTA 250 в Лионе (Франция) между Каролин Гарсией (WTA 4, Франция) и Алишей Паркс (США, WTA 79). Поединок завершился в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу американки.

Благодаря победе в этом финале Паркс выиграла первый трофей на уровне WTA в своей карьере.

Вскоре некоторые пользователи Twitter вспомнили момент 3-летней давности. Тогда Алиша играла против Кэтрин Себов на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе.

Матч завершился в пользу Себов, а рукопожатие после игры чуть не превратилось в драку. По словам еще одной участницы турнира, Сачии Викери, Себов слишком сильно пожала руку Паркс, после чего американка захотела выяснить отношения с соперницей, но вовремя вмешался судья. Также на корт эффектно выбежал представитель команды Алиши Паркс, который начал апеллировать к публике.

Интересно, что Кэтрин Себов родилась в Торонто, однако имеет украинские корни.