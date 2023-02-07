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Франция
07 февраля 2023, 21:17 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:24
292
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Франции Марсель – ПСЖ

Команды поборются за путевку в четвертьфинал

07 февраля 2023, 21:17 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:24
292
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Франции Марсель – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 февраля, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» сыграет с «ПСЖ». Начало игры – в 22:10 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию матча проводит YouTube-канал «Футбол 2.0».

«Марсель» в нынешнем Кубке Франции провел два матча, в которых отметился победами. На стадии 1/32 финала он на выезде со счетом 2:0 одолел команду «Эр» из четвертого национального дивизиона – лиги Насьональ 2. Затем провансальцы дома сломили сопротивление «Ренна» – 1:0.

Парижский «ПСЖ» на своем пути в нынешнем розыгрыше Кубка Франции добился двух побед в двух матчах. В своей стартовой игре турнира – на стадии 1/32 финала – подопечные Кристофа Галтье со счетом 3:1 обыграли в гостях «Шатору», который представляет третий дивизион французского чемпионата – лигу Насиональ. Затем парижане также на выезде разбили в пух и прах любительскую команду под названием «Пе-де-Кассель» – 7:0.

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Источник Sport.ua
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