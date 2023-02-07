ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии

Украинский защитник с паспортом рф Александр Масалов остался без клуба.

Команда из россии «уфа» сообщила, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

25-летний Масалов перешел в «уфу» в августе 2022 года на правах свободного агента. Вскоре после очередного обстрела Чернигова, где жил футболист, был найден его российский паспорт. Ультрас «Десны», за которую в прошлом сезоне выступал Александр, сожгли бесполезную бумажку и передали украинский паспорт Масалова в СБУ.

Отметим, что Александр является воспитанником киевского «Динамо», но в 19-летнем возрасте перешел в академию «Шахтера». Также известен по выступлениям в составе «Десны», «Колоса» и тираспольского «Динамо-Авто».