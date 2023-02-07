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07 февраля 2023, 20:56 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:23
2876
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии

Александр Масалов покинул «уфу»

07 февраля 2023, 20:56 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:23
2876
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии
Instagram. Александр Масалов

Украинский защитник с паспортом рф Александр Масалов остался без клуба.

Команда из россии «уфа» сообщила, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

25-летний Масалов перешел в «уфу» в августе 2022 года на правах свободного агента. Вскоре после очередного обстрела Чернигова, где жил футболист, был найден его российский паспорт. Ультрас «Десны», за которую в прошлом сезоне выступал Александр, сожгли бесполезную бумажку и передали украинский паспорт Масалова в СБУ.

Отметим, что Александр является воспитанником киевского «Динамо», но в 19-летнем возрасте перешел в академию «Шахтера». Также известен по выступлениям в составе «Десны», «Колоса» и тираспольского «Динамо-Авто».

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Александр Масалов Уфа трансферы российско-украинская война Динамо Киев Десна Чернигов
Источник Sport.ua
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