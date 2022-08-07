ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Ультрас черниговского клуба обратились к предателю Украины
На днях российская «Уфа» объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который еще в прошлом сезоне выступал за «Десну».
Ультрас черниговского клуба отреагировали на это очень жестко, обнародовав категоричное официальное заявление.
«Мы, ультрас футбольного клуба «Десна», недавно узнали новость, что один из экс-игроков нашей команды подписал контракт с футбольным клубом на россии. А еще неделей ранее стало известно, что после бомбардировок нашего стадиона был найден кацапский паспорт этого урода.
Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине.
Нам даже трудно представить, каким надо быть дол******, чтобы после всех разрушений, которые понес наш родной город, наш стадион, наш клуб – поехать играть на россии…
Неуважаемый ган*** масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем, что никакой ценности она не имеет и ты без проблем вылижешь несколько рашистских задниц и получишь новую.
Твой паспорт гражданина Украины, который ты предал, мы решили передать в СБУ. Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы.
А мы в свою очередь передаем тебе пламенный «привет» – гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой «родиной», – заявили ультрас «Десны».
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