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  4. ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 11:06 | Обновлено 07 августа 2022, 12:16
2547
3

ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу

Ультрас черниговского клуба обратились к предателю Украины

07 августа 2022, 11:06 | Обновлено 07 августа 2022, 12:16
2547
3
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
screenshot

На днях российская «Уфа» объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который еще в прошлом сезоне выступал за «Десну».

Ультрас черниговского клуба отреагировали на это очень жестко, обнародовав категоричное официальное заявление.

«Мы, ультрас футбольного клуба «Десна», недавно узнали новость, что один из экс-игроков нашей команды подписал контракт с футбольным клубом на россии. А еще неделей ранее стало известно, что после бомбардировок нашего стадиона был найден кацапский паспорт этого урода.

Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине.

Нам даже трудно представить, каким надо быть дол******, чтобы после всех разрушений, которые понес наш родной город, наш стадион, наш клуб – поехать играть на россии…

Неуважаемый ган*** масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем, что никакой ценности она не имеет и ты без проблем вылижешь несколько рашистских задниц и получишь новую.

Твой паспорт гражданина Украины, который ты предал, мы решили передать в СБУ. Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы.

А мы в свою очередь передаем тебе пламенный «привет» – гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой «родиной», – заявили ультрас «Десны».

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Александр Масалов Десна Чернигов Уфа ультрас российско-украинская война
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Источник Черниговский спорт
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Trollface
Всі слова по ділу. 
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0
veter
Ну Зинченко же не сгорел во время решающей фазы боёв за Дебальцево...
Правда Масалову проще. Родился и начал играть в Севастополе. Потом Динамо К., Шахтёр, Колос, Динамо-Авто Тирасполь, Десна. Интернационалист, ска...
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-2
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