ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу

На днях российская «Уфа» объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который еще в прошлом сезоне выступал за «Десну».

Ультрас черниговского клуба отреагировали на это очень жестко, обнародовав категоричное официальное заявление.

«Мы, ультрас футбольного клуба «Десна», недавно узнали новость, что один из экс-игроков нашей команды подписал контракт с футбольным клубом на россии. А еще неделей ранее стало известно, что после бомбардировок нашего стадиона был найден кацапский паспорт этого урода.

Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине.

Нам даже трудно представить, каким надо быть дол******, чтобы после всех разрушений, которые понес наш родной город, наш стадион, наш клуб – поехать играть на россии…

Неуважаемый ган*** масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем, что никакой ценности она не имеет и ты без проблем вылижешь несколько рашистских задниц и получишь новую.

Твой паспорт гражданина Украины, который ты предал, мы решили передать в СБУ. Пусть таким дерьмом, как ты, занимаются спецслужбы.

А мы в свою очередь передаем тебе пламенный «привет» – гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой «родиной», – заявили ультрас «Десны».