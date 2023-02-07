Кривбасс назвал соперника по заключительному зимнему спаррингу

Криворожский «Кривбасс» сообщил о том, что 19 февраля проведет заключительный товарищеский матч зимней подготовки, а на следующий день – 20-го числа – возьмет курс из Турции в Украину.

Соперником подопечных Юрия Вернидуба станет команда «Каспий» из Казахстана. Национальный чемпионат 2022 года она завершила на 9-й позиции в турнирной таблице.

В ближайших матчах сборов в Турции «Кривбасс» сыграет с молдавским «Шерифом» (8 февраля), «Нефтчи» из Узбекистана (9 февраля), «Петрокубом» из Молдовы (12 февраля) и «Валмиерой» Латвия (15 февраля). А затем будет игра с «Каспием».