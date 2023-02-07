Малиновского ждут в старте Марселя на матч с ПСЖ в Кубке Франции

В среду, 8 февраля, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Франции «Марсель» на поле родного «Велодрома» выяснит отношения с парижским «ПСЖ».

Ожидается, что с первых минут поединка в рядах провансальцев появится украинский полузащитник Руслан Малиновский. Издание Footballclubdemarseille утверждает, что украинец в паре с Дженгизом Ундером расположится в средней линии команды, аккурат под нападающим команды Алексисом Санчесом.

Напомним, в предыдущем матче «Марселя» с «Ниццей» (1:3) в чемпионате Франции Малиновский появился на замену по ходу второго тайма и стал автором единственного гола своей команды. К слову, тот гол стал для украинца первым за «Марсель» после январского перехода из итальянской «Аталанты».

Матч Кубка Франции «Марсель» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 февраля, начало – в 22:10 по киевскому времени.