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Франция
07 февраля 2023, 19:32 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:51
575
0

Малиновского ждут в старте Марселя на матч с ПСЖ в Кубке Франции

Украинец должен сыграть с первых минут против Месси и Ко

07 февраля 2023, 19:32 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:51
575
0
Малиновского ждут в старте Марселя на матч с ПСЖ в Кубке Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В среду, 8 февраля, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Франции «Марсель» на поле родного «Велодрома» выяснит отношения с парижским «ПСЖ».

Ожидается, что с первых минут поединка в рядах провансальцев появится украинский полузащитник Руслан Малиновский. Издание Footballclubdemarseille утверждает, что украинец в паре с Дженгизом Ундером расположится в средней линии команды, аккурат под нападающим команды Алексисом Санчесом.

Напомним, в предыдущем матче «Марселя» с «Ниццей» (1:3) в чемпионате Франции Малиновский появился на замену по ходу второго тайма и стал автором единственного гола своей команды. К слову, тот гол стал для украинца первым за «Марсель» после январского перехода из итальянской «Аталанты».

Матч Кубка Франции «Марсель» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 февраля, начало – в 22:10 по киевскому времени.

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