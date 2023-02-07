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  4. Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро
Румыния
07 февраля 2023, 19:30 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:45
2589
1

Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро

Трансфер мог состояться осенью 2020 года

07 февраля 2023, 19:30 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:45
2589
1
Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Элвир Кольич

Директор румынской «Университати» из Крайовы Павел Бадя заявил, что его клуб ранее был близок к продаже боснийского форварда Элвира Кольича в киевское «Динамо» за 10 миллионов евро.

«Я настроен оптимистично, я хотел бы, чтобы Кольич вернулся на высший уровень. Два года назад Кольич был близок к экстраординарному трансферу. У нас было на него предложение в размере 10 миллионов евро, но он получил травму за 24 часа до трансфера. Предложение было от киевского «Динамо», были предварительные переговоры», - заявил Бадя.

В конце сентября 2020 года в СМИ действительно фигурировала информация о желании «Динамо» подписать Элвира Кольича, способности которого высоко оценивал Мирча Луческу. Однако 2 октября того года босниец получил травму, из-за которой выбыл более чем на полгода.

Примечательно, что в настоящий момент оценочная стоимость Кольича на портале Transfermarkt составляет 1,1 миллиона евро.

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Элвир Кольич Динамо Киев Университатя Крайова трансферы УПЛ трансферы
Источник Fanatik.ro
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Gargantua
скорее всего Динамо поинтересовалось, а румыны назвали 10 млн
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