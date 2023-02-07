Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро
Трансфер мог состояться осенью 2020 года
Директор румынской «Университати» из Крайовы Павел Бадя заявил, что его клуб ранее был близок к продаже боснийского форварда Элвира Кольича в киевское «Динамо» за 10 миллионов евро.
«Я настроен оптимистично, я хотел бы, чтобы Кольич вернулся на высший уровень. Два года назад Кольич был близок к экстраординарному трансферу. У нас было на него предложение в размере 10 миллионов евро, но он получил травму за 24 часа до трансфера. Предложение было от киевского «Динамо», были предварительные переговоры», - заявил Бадя.
В конце сентября 2020 года в СМИ действительно фигурировала информация о желании «Динамо» подписать Элвира Кольича, способности которого высоко оценивал Мирча Луческу. Однако 2 октября того года босниец получил травму, из-за которой выбыл более чем на полгода.
Примечательно, что в настоящий момент оценочная стоимость Кольича на портале Transfermarkt составляет 1,1 миллиона евро.
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