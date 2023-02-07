Рафаэль ВАРАН: «Сборная Франции? Назначение Зидана ничего бы не изменило»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что тот факт, что Зинедин Зидан не возглавил сборную Франции, не повлиял на его решение завершить карьеру в национальной команде:

«Нет, это ничего бы не изменило, это было личное решение. Оно не имеет ничего общего с другими игроками «трехцветных», с кандидатурой главного тренера или с тем, что сейчас происходит в Федерации футбола Франции».

Напомним, ранее Варан работал с Зиданом в мадридском «Реале».