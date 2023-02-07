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  4. Рафаэль ВАРАН: «Сборная Франции? Назначение Зидана ничего бы не изменило»
Франция
07 февраля 2023, 18:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:03
173
0

Рафаэль ВАРАН: «Сборная Франции? Назначение Зидана ничего бы не изменило»

Защитник «Манчестер Юнайтед» объяснил свое решение

07 февраля 2023, 18:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:03
173
0
Рафаэль ВАРАН: «Сборная Франции? Назначение Зидана ничего бы не изменило»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что тот факт, что Зинедин Зидан не возглавил сборную Франции, не повлиял на его решение завершить карьеру в национальной команде:

«Нет, это ничего бы не изменило, это было личное решение. Оно не имеет ничего общего с другими игроками «трехцветных», с кандидатурой главного тренера или с тем, что сейчас происходит в Федерации футбола Франции».

Напомним, ранее Варан работал с Зиданом в мадридском «Реале».

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Рафаэль Варан сборная Франции по футболу Зинедин Зидан
Источник Get French Football News
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