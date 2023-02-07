Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львов в Турции обыграл клуб из 4-го дивизиона Польши
Товарищеские матчи
Львов
07.02.2023, FT 2 : 0
Вечиста Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:36
104
0

Львов в Турции обыграл клуб из 4-го дивизиона Польши

«Львы» сыграли с «Вечистой» из Кракова

07 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:36
104
0
Львов в Турции обыграл клуб из 4-го дивизиона Польши
ФК Львов

Во вторник, 7 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Львов» провел товарищеский поединок с командой «Вечиста» из Кракова, которая представляет 4-й дивизион чемпионата Польши.

Игра прошла под диктовку украинского клуба и завершилась его победой со счетом 2:0. На 21-й минуте голом отметился игрок, находящийся в команде на просмотре, а на 63-й минуте с пенальти забил Бугай.

Товарищеский матч

«Львов» – «Вечиста» Краков, Польша – 2:0

По теме:
Днепр-1 завершил сборы разгромной победой
Металлист 1925 на сборе в Турции проиграл команде из Казахстана
Заря – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Львов Вечиста Краков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции
Футбол | 07 февраля 2023, 15:20 1
Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции
Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции

Харьковская команда сыграла вничью с «Согдианой»

Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков
Футбол | 07 февраля 2023, 13:45 4
Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков
Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков

Нужно было все делать заранее

Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Футбол | 07.02.2023, 10:50
Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 07.02.2023, 11:40
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Футбол | 07.02.2023, 09:47
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 29
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
06.02.2023, 14:26 39
Война
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
06.02.2023, 06:40 4
Футбол
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности