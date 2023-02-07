Товарищеские матчи
07.02.2023, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:36
104
0
Львов в Турции обыграл клуб из 4-го дивизиона Польши
«Львы» сыграли с «Вечистой» из Кракова
07 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:36
104
0
Во вторник, 7 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Львов» провел товарищеский поединок с командой «Вечиста» из Кракова, которая представляет 4-й дивизион чемпионата Польши.
Игра прошла под диктовку украинского клуба и завершилась его победой со счетом 2:0. На 21-й минуте голом отметился игрок, находящийся в команде на просмотре, а на 63-й минуте с пенальти забил Бугай.
Товарищеский матч
«Львов» – «Вечиста» Краков, Польша – 2:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2023, 15:20 1
Харьковская команда сыграла вничью с «Согдианой»
Футбол | 07 февраля 2023, 13:45 4
Нужно было все делать заранее
Футбол | 07.02.2023, 10:50
Биатлон | 07.02.2023, 11:40
Футбол | 07.02.2023, 09:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2023, 11:28
06.02.2023, 12:37 29
06.02.2023, 11:20 10
06.02.2023, 14:26 39
06.02.2023, 06:40 4
07.02.2023, 01:32 5
06.02.2023, 13:45 7
05.02.2023, 17:30 14