Во вторник, 7 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Львов» провел товарищеский поединок с командой «Вечиста» из Кракова, которая представляет 4-й дивизион чемпионата Польши.

Игра прошла под диктовку украинского клуба и завершилась его победой со счетом 2:0. На 21-й минуте голом отметился игрок, находящийся в команде на просмотре, а на 63-й минуте с пенальти забил Бугай.

Товарищеский матч

«Львов» – «Вечиста» Краков, Польша – 2:0