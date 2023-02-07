Товарищеские матчи
07.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 15:50 | Обновлено 07 февраля 2023, 15:59
134
0
Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
07 февраля 2023, 15:50 | Обновлено 07 февраля 2023, 15:59
134
0
Клуб «Львов» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является польский клуб 4-го дивизиона «Вечиста» (Краков), за который играет украинец Денис Фаворов. Начало матча – 7 февраля в 16:00 по Киеву.
Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 07 февраля 2023, 11:40 5
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»
Футбол | 07 февраля 2023, 12:49 0
Игрока ждут в апреле
Война | 07.02.2023, 08:56
Футбол | 06.02.2023, 21:03
Бокс | 06.02.2023, 20:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2023, 07:30 2
06.02.2023, 11:20 10
06.02.2023, 13:45 7
06.02.2023, 14:26 37
05.02.2023, 19:05 13
05.02.2023, 17:19 4
06.02.2023, 14:55 22
05.02.2023, 23:09 11