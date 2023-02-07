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Львов
07.02.2023 16:00 - : -
Вечиста Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 15:50 | Обновлено 07 февраля 2023, 15:59
134
0

Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

07 февраля 2023, 15:50 | Обновлено 07 февраля 2023, 15:59
134
0
Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Львов

Клуб «Львов» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является польский клуб 4-го дивизиона «Вечиста» (Краков), за который играет украинец Денис Фаворов. Начало матча – 7 февраля в 16:00 по Киеву.

Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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