Клуб «Львов» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является польский клуб 4-го дивизиона «Вечиста» (Краков), за который играет украинец Денис Фаворов. Начало матча – 7 февраля в 16:00 по Киеву.

Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы