Италия07 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:56
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Вице-президент Интера: «Обсуждали возможность перехода Месси»
Аргентинский форвард мог оказаться в Италии в 2021 году
07 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:56
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти признался, что летом 2021 года клуб рассматривал возможность подписания Лионеля Месси, когда аргентинец покинул «Барселону»:
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«Я был удивлён, когда Месси покинул «Барселону». На самом деле, мы не можем конкурировать с финансовыми возможностями «ПСЖ» или клубов английской Премьер-лиги, но благодаря нашем близким взаимоотношениям мы обсуждали возможность перехода, когда был такой шанс».
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