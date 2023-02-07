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Англия
07 февраля 2023, 17:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:59
1683
3

Станут изгоями. У Чемпиошипа нет обязательства принять в свои ряды Ман Сити

Перспективы у «горожан» очень туманные

07 февраля 2023, 17:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:59
1683
3
Станут изгоями. У Чемпиошипа нет обязательства принять в свои ряды Ман Сити
Instagram

Английская футбольная лига (EFL) имеет право не принять «Манчестер Сити» в ряды участников Чемпионшипа – второго по рангу национального дивизиона, если «горожане» будут исключены из Премьер-лиги.

Согласно нормам, клубы, которые покидают ряды АПЛ, подают заявку на членство в Чемпионшипе. Она рассматривается в рамках Регламентных норм. У EFL, которая владеет правами на проведение турниров в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах, не обязана автоматически принимать клубы к себе в случае их исключения из АПЛ, ведь только 72 команды могут быть членами Английской футбольной лиги.

Как известно, «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ, так как клуб обвинен более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник The Telegraph
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Ага, он скільки розмов було про бан на клуби, котрі створювали Суперлігу. І що, хоч когось покарали? Так і МС, погрозять пальчиком і на перший раз вибачать.
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+1
donnerwetter
Ох и фантазии у Телеграфа.)  Да заявится в Шотландию или уплывут играть в США.
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+1
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