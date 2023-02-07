Станут изгоями. У Чемпиошипа нет обязательства принять в свои ряды Ман Сити
Перспективы у «горожан» очень туманные
Английская футбольная лига (EFL) имеет право не принять «Манчестер Сити» в ряды участников Чемпионшипа – второго по рангу национального дивизиона, если «горожане» будут исключены из Премьер-лиги.
Согласно нормам, клубы, которые покидают ряды АПЛ, подают заявку на членство в Чемпионшипе. Она рассматривается в рамках Регламентных норм. У EFL, которая владеет правами на проведение турниров в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах, не обязана автоматически принимать клубы к себе в случае их исключения из АПЛ, ведь только 72 команды могут быть членами Английской футбольной лиги.
Как известно, «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ, так как клуб обвинен более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
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