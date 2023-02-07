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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 16:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 17:22
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0

Наставник Шахтера U-19: «Только официальные игры покажут наш уровень»

Оскар Ратулутра – о готовности подопечных к плей-офф Юношеской лиги УЕФА

07 февраля 2023, 16:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 17:22
48
0
Наставник Шахтера U-19: «Только официальные игры покажут наш уровень»
ФК Шахтер Донецк. Оскар Ратулутра

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра рассказал о подготовке команды в Турции и дал оценку ее готовности ко встречам с хорватским «Хайдуком» U-19.

– Впечатления остались только положительные, ведь в Турции мы качественно поработали. Довольны отношением футболистов к процессу на протяжении всего сбора, также нам удалось воплотить все запланированное в жизнь – сыграть спарринги с опытными соперниками.

– Какова была главная задача во время сбора и удалось ли ее выполнить?

– Главная задача – подготовка команды к матчу Юношеской лиги УЕФА с «Хайдуком» и ко второй части сезона. Я считаю, с этим мы справились, хотя, безусловно, только официальные игры точно покажут наш уровень.

– Во время подготовки команда провела 7 товарищеских матчей (2 победы, 2 ничьих и 3 поражения) при разнице мячей 11–8. Как вы оцениваете такой результат?

– Напомню, что мы играли под нагрузками, тренируясь дважды в день. Конечно, усталость накладывала свой отпечаток и на результаты матчей, то есть порой качество игры страдала. При планировании сбора одним из главных требований была игра именно против опытных коллективов. Мы очень удовлетворены тем, что организаторы учли это и большинство спаррингов были со взрослыми командами. Нам хотелось, чтобы ребята получили достойное сопротивление как в единоборствах, так и в командной игре. Только под давлением они смогли понять разницу взрослого и юношеского футбола. Игра против таких оппонентов должна пойти на пользу самим футболистам, ведь вскоре им переходить во взрослый футбол, а эти игры, возможно, облегчат их адаптацию.

– Сбор в Турции завершился 5 февраля. Каковы ближайшие планы?

– Мы прибыли в Хорватию на поединок Юношеской лиги УЕФА с «Хайдуком». Проведем в Сплите предигровую тренировку, а уже 8 февраля состоится первый официальный матч календарного года.

Игра «Хайдук» U-19 – «Шахтер» U-19 состоится в среду, 8 февраля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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