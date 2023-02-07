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  4. Динамо подтвердило уход Кузыка, но уточнило срок аренды
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 16:48 |
673
0

Динамо подтвердило уход Кузыка, но уточнило срок аренды

Ранее сообщалось только об этом сезоне, но соглашение рассчитано на год

07 февраля 2023, 16:48 |
673
0
Динамо подтвердило уход Кузыка, но уточнило срок аренды
ФК Динамо Киев. Денис Кузык

ФК «Динамо» (Киев) подтвердило, что достигло договоренности об аренде 20-летнего защитника Дениса Кузыка в ФК «Львов».

Сообщается, что динамовец будет выступать за Львов на правах аренды, срок которой рассчитан на один год. Львовский клуб сообщал о соглашении до конца сезона.

Денис Кузик является воспитанником академии киевского «Динамо». В сезоне 2021/22 играл на правах аренды в одесском «Черноморце» (15 матчей, 3 ассиста), а с февраля 2022 года выступал в аренде в ковалевском «Колосе» (4 матча в текущем сезоне).

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Динамо Киев трансферы Львов аренда игрока трансферы УПЛ Денис Кузык
Источник ФК Динамо Киев
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