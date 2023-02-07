Динамо подтвердило уход Кузыка, но уточнило срок аренды

ФК «Динамо» (Киев) подтвердило, что достигло договоренности об аренде 20-летнего защитника Дениса Кузыка в ФК «Львов».

Сообщается, что динамовец будет выступать за Львов на правах аренды, срок которой рассчитан на один год. Львовский клуб сообщал о соглашении до конца сезона.

Денис Кузик является воспитанником академии киевского «Динамо». В сезоне 2021/22 играл на правах аренды в одесском «Черноморце» (15 матчей, 3 ассиста), а с февраля 2022 года выступал в аренде в ковалевском «Колосе» (4 матча в текущем сезоне).